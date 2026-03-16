Nuove accuse e indagati: «Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri»

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Non ha solo alterato la scena del crimine, aspettando minuti prima di chiamare i soccorsi mentre Abderrahim Mansouri era agonizzante a terra. L’ex poliziotto Carmelo Cinturrino, detto Luca, autore dell’omicidio del giovane marocchino, aveva trasformato la divisa e il distintivo in una licenza di impunità tra spaccio, estorsione e angherie. Le vittime predestinate erano sempre le stesse, stranieri che abitavano nell’inferno del boschetto della droga di Rogoredo, l’ultima fermata dell’umanità, a u