l’inchiesta sui presunti finanziamenti ad hamas

Nuove prove contro Hannoun. A destra parte lo sciacallaggio

Il leader pro Pal Hannoun
youssef hassan holgado ed Enrica Riera
28 dicembre 2025 • 20:07

L’indagine che ha portato all’arresto del leader pro Pal si allarga e scatena la maggioranza. Chiesta un’informativa a Piantedosi. Martedì gli interrogatori. Perché il gip aveva archiviato

«Gli argomenti del pm sono appena sufficienti per un’analisi politica del fenomeno e non appaiono così circostanziati da fondare una decisione giudiziaria». Era il 2006 quando il giudice del tribunale di Genova «aveva ritenuto che dalle indagini» della procura «non emergesse alcun diretto finanziamento» da parte di alcune associazioni di beneficenza nei confronti di Hamas. Allora per il gip «a nulla rilevava il fatto che l’attività umanitaria venisse svolta dagli indagati anche in favore di pare

