Da domani, primo luglio, l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica scatterà anche per le categorie che fino ad ora erano esenti: le partita Iva con regime forfettario sostitutivo del 15 per cento (5 per cento nel caso di startup). Rimane un’ultima categoria che potrà continuare a utilizzare fatture cartacee: chi, nel 2021, ha fatturato meno di 25mila euro. L’obbligo per loro scatterà dal primo gennaio 2024.

Secondo le stime del Sole 24 Ore, questo passaggio potrebbe riguardare circa 800mila partite Iva sui 2milioni di profili in regime forfettario.

Come funziona

La caratteristica della fattura elettronica è che deve essere inserita nel sistema dell’Agenzia delle entrate. Per farlo è possibile elaborare il documento direttamente dentro il portale dell’Agenzia, dove aver ottenuto l’accesso con un dei vari sistemi disponibili.

Oppure, è possibile elaborarla con un software in grado di produrre file formato xml e caricarlo quindi nel portale. Dal punto di vista tecnico, chi si trova in regime forfettario dovrà utilizzare nella fattura il codice del regime, RF19. Alla voce che riguarda l’imposta da pagare non andrà inserita l’Iva, ma il codice N2.2. Il modello utilizzabile è, indifferentemente, la fattura TD01 o la parcella TD06.

La fatturazione

La fatturazione elettronica è entrata in vigore il primo gennaio 2019. Lo scopo del sistema è la razionalizzazione e quindi la facilità di archiviazione e controllo del vasto mondo degli autonomi, storicamente molto significativo nel nostro paese.

Con la fatturazione elettronica, tutte le fatture tranne quelle delle categorie esenti, vengono realizzate nella stessa impaginazione e formato, sono tutte depositate centralmente negli archivi dell’Agenzia delle entrate in formato elettronico facile da consultate e vengono immediatamente recapitate ai destinatari.

In questo modo, i controlli dell’Agenzia sono molto più semplici. Ma anche gli utilizzatori del sistema ne hanno dei vantaggi. Il loro archivio di fatture è sempre disponibile e consultabile facilmente, senza più bisogno di dotarsi di archivi cartacei.

© Riproduzione riservata