I Berlusconi vogliono ripartire da Occhiuto, ma è un grande rischio

true false

Non solo il futuro della Calabria, in ballo c’è anche quello di Forza Italia. Se su Roberto Occhiuto, a ottobre scorso, ha puntato quasi il sessanta per cento dei calabresi che lo ha rieletto presidente della regione, oggi sembra farlo la famiglia Berlusconi. È fatto noto, ormai, che gli eredi del Cavaliere abbiano un debole per lui. E che a lui pensino quando, come ha fatto giovedì Pier Silvio Berlusconi, chiedono «facce e idee nuove» per il partito. Il 17 dicembre Occhiuto presenterà la sua co