Fatti

I Berlusconi vogliono ripartire da Occhiuto, ma è un grande rischio

Enrica Riera
12 dicembre 2025 • 19:53

Gli eredi del Cavaliere considerano il presidente un «volto nuovo» per rilanciare Forza Italia. Ma c’è l’ombra delle inchieste. L’ultima è quella della Corte dei conti

Non solo il futuro della Calabria, in ballo c’è anche quello di Forza Italia. Se su Roberto Occhiuto, a ottobre scorso, ha puntato quasi il sessanta per cento dei calabresi che lo ha rieletto presidente della regione, oggi sembra farlo la famiglia Berlusconi. È fatto noto, ormai, che gli eredi del Cavaliere abbiano un debole per lui. E che a lui pensino quando, come ha fatto giovedì Pier Silvio Berlusconi, chiedono «facce e idee nuove» per il partito. Il 17 dicembre Occhiuto presenterà la sua co

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.