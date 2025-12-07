i giochi invernali di milano-cortina 2026

No stage, no party. La beffa dei tirocini gratis alle Olimpiadi

Giunio Panarelli
07 dicembre 2025 • 07:00

«Ci hanno spiegato che il motivo è la mancanza di budget», raccontano alcuni studenti dell’accademia di Brera utilizzati per lavorare all’inaugurazione. Lo studio Balich: «Regole rispettate»

Della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non si sa molto per ora. Si sa che si svolgerà il 6 febbraio e che la sua organizzazione è stata affidata a Balich Wonder Studio. Da quel che si legge sui giornali sarà una celebrazione dell’Italia: dalla moda alla musica, dal design al patrimonio culturale. Ora sappiamo anche che, nella migliore tradizione italiana, ci lavoreranno degli stagisti: non retribuiti. Domani ha infatti scoperto che nove studenti di

