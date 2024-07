Dietro di lui medaglia di argento al cinese Xu e bronzo per l’americano Murphy. Per l’atleta italiano è il primo oro ai Giochi Olimpici dopo un bronzo e un argento a Tokyo 2020

È secondo oro alle Olimpiadi di Parigi per la nazionale italiana. Thomas Ceccon ha vinto la gara dei 100 dorso di Parigi 2024 nuotando in 52"00. Dietro di lui medaglia di argento al cinese Xu (52.32) e bronzo per l’americano Murphy (52.39). Prima di lui aveva vinto l’oro Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

«Questa finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa», ha detto a caldo ai microfoni della Rai.

Quarta posizione, invece, per l’azzurra Benedetta Pilato nei 100 rana femminili vinti dalla sudafricana Tatjana Smith con il tempo di 1'05"28. Argento alla cinese Qianting Tang (1'05"54), bronzo alla irlandese Mona Mc Sharry (1'05"59).

Il primo oro olimpico

Si tratta del miglior risultato per Ceccon, nato a Thiene (Vicenza) nel 2001, che ai Giochi olimpici di Tokyo aveva portato a casa un argento (4x100 stile libero) e un bronzo (4x100 misti). Tra Mondiali ed Europei ha raggiunto la doppia cifra di medaglie in carriera. Per Ceccon è la sua seconda partecipazione alle Olimpiadi.

