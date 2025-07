Un intreccio di interessi pubblici e privati. E sullo sfondo la città dei grattacieli, Milano, che i pm della procura guidata da Marcello Viola descrivono come «saccheggiata», «svilita» dalle relazioni pericolose tra imprenditori, politici e professionisti.

Dietro a molti dei progetti di riqualificazione territoriale c’è l’ombra della corruzione, tra le principali ipotesi di reato contestate agli indagati della maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. Nelle carte dell’indagine, come raccontato nei giorni scorsi da Domani, sono numerosissimi i riferimenti allo stadio Meazza e a quel nuovo progetto che sembra far gola al miglior acquirente, dai palazzinari fino alle archistar.

Il nuovo fascicolo

È noto che proprio sullo stadio di San Siro esista, sui tavoli dei magistrati meneghini, un fascicolo a se stante, che al momento è senza indagati, iscritto a seguito di uno degli esposti presentati dal comitato di cittadini e attivisti, “Sì Meazza”.

Su questa indagine, parallelamente a quella in cui è iscritto il sindaco Beppe Sala, la procura va veloce. Il lavoro dei pubblici ministeri sta accelerando: sono diverse le persone informate sui fatti sentite negli ultimi giorni dai pm. Tra queste ci sono anche membri ed esponenti, come Emanuela Carpani, della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano.

Nodo problematico, d’altronde, nella vicenda dello stadio è proprio quello sul vincolo paesaggistico pendente: un aspetto su cui, risulta sempre a Domani, gli inquirenti vogliono vedere chiaro. E che, invece, al primo cittadino, in trattativa con i club di Milan e Inter per la compravendita della struttura e delle sue aree limitrofe, sta creando non pochi problemi. Tradotto: il vincolo in questione sul secondo anello scatta il prossimo 10 novembre, data a partire dalla quale lo stadio sarà tutelato e non potrà più essere abbattuto.

Quella che si profila è, pertanto, una corsa contro il tempo, che Sala vorrebbe chiudere entro fine mese (a meno la delegazione del Pd incontrata oggi pomeriggio non gli faccia fare un passo indietro). Ma è ostacolata non da una, bensì da due indagini penali. Indagini che tra l’altro non possono non incrociarsi: nelle chat e nelle carte dell’inchiesta da settantaquattro iscritti, come detto, i riferimenti allo stadio sono moltissimi.

C’è, ad esempio, l’architetto Stefano Boeri (indagato) che chiede «aiuto» al sindaco per entrare nella partita del nuovo progetto e poi sono documentati gli interessi sull’affare dell’assessore Giancarlo Tancredi e del numero uno della commissione paesaggio del comune Giuseppe Marinoni (entrambi indagati).

«Marinoni e Pella (della società J+S, ndr) - si legge nelle carte -, in accordo con l’assessore all’urbanistica Tancredi, vorrebbero appoggio per ricevere un incarico per le opere relative allo stadio». Di fatto, la J+S, stante alla documentazione sul progetto, risulta nel team di progettazione. Coincidenze?

Interessi privati

Ma i conflitti d’interesse non finiscono qui. Basta sfogliare la documentazione sul progetto per rendersene conto. Nella relazione tecnica di Inter e Milan, datata 2022, compariva come advisor legale Ada Lucia De Cesaris. Ovvero l’ex assessora e vicesindaca di Milano, indagata nella maxi inchiesta con l’accusa di tentata concussione. La stessa che, si legge nelle carte, consigliò all’altro indagato eccellente, l’assessore Giancarlo Tancredi, di «mollare un po', perché i pm vi travolgono».

Ancora: nello studio di fattibilità delle alternative progettuali, targato dai due club e datato 11 marzo 2025, compare nel ruolo di steering committee Alessandro Pasquarelli, ex di EuroMilano nonché storico amico del sindaco: proprio con Sala il manager trattò l’edificazione di Cascina Merlata per l’Expo.

Pasquarelli è stato anche ceo di Yard Reaas fino al 2024: la società figura nel team progettazione e ha prestato dei servizi per la riqualificazione dell’ex area del Trotto, limitrofa allo stadio e su cui ha investito il fondo Hines, della cui divisione italiana è stato responsabile per oltre un decennio Manfredi Catella, il “re del mattone”, tra i principali indagati dell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano.

Tutti intrecci, pertanto, che potrebbero finire sotto la lente dei pubblici ministeri, al lavoro a ritmo serrato. Un fatto che agita chi ha puntato gli occhi sul grande affare e ora potrebbe essere travolto da questo terremoto giudiziario con al centro Milano. «Nelle città ci sono i tuoi amici, i tuoi clienti, quelli che si fidano di te», scriverà Sala nell’aprile 2020 a Boeri criticando un’intervista che l’architetto aveva rilasciato a un quotidiano in riferimento alla riscoperta dei borghi in periodo Covid.

«Ti pare che io mollo Milano?», risponderà Boeri. In effetti la città dalle grandi possibilità nessuno sembra l’abbia lasciata respirare.

