Un’ondata di calore record per il mese di giugno sta colpendo l’Europa. Francia e Spagna sono i due paesi più colpiti, con temperature che hanno già superato i 40 gradi nella giornata di venerdì. All’Italia le cose vanno leggermente meglio, con temperature previste tra i 35 e i 40 gradi, tra i cinque e i sette gradi più delle medie stagionali.

Secondo il servizio meteorologico francese, quella in corso è l’ondata di calore arrivata con maggior anticipo di sempre. La situazione è così estrema che diverse città francesi, come Bordeaux, hanno vietato gli eventi pubblici all’aperto e proibito quelli al chiuso in ambienti senza aria condizionata. Spazi pubblici climatizzati, come il museo delle belle arti, sono stati aperti gratuitamente al pubblico.

A Parigi, la temperatura oggi dovrebbe sfiorare i 40 gradi, la più alta mai registrata nel mese di giugno dal 1947. Durante l’ondata di calore del 2019, in città erano stati registrati 42 gradi, ma nel mese di luglio.

L’ondata di calore in corso arriva dopo che l’estate 2020 aveva raggiunto il record di temperature per l’Europa. Secondo gli scienziati, le ondate di calore sono uno dei fenomeni metereologici estremi che diventeranno sempre più frequenti a causa del riscaldamento climatico.

© Riproduzione riservata