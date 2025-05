L’assessore di Roma Capitale, Alessandro Onorato, si dice «sconcertato». E all’indomani della pubblicazione da parte di questo giornale della notizia sulla sua casa – acquistata da una società beneficiaria diretta e indiretta di appalti dal Comune, la Stardust srl di Simone Giacomini – annuncia querela nei confronti dei cronisti di Domani.

«La mia attività è specchiata. Lo sanno tutti», commenta, in una nota, l’assessore di Gualtieri in Campidoglio. Poi torna alle sue attività quotidiane: su Instagram lancia il nuovo evento dell’estate, il Tim Summer Hits a piazza del Popolo, sulle note di una canzone di Vasco Rossi che parla di ingiustizia.

Nelle stesse ore chiedono invece chiarezza gli esponenti in Comune di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento Cinque Stelle. Le opposizioni vogliono vederci chiaro: perché la società pubblicizzata in pompa magna da Roma Capitale – e che per l’amministrazione capitolina curò, tra le altre cose, i live social per il Capodanno 2023 – ha corrisposto 560mila euro all’Eureka Service di Alessandro Onorato per l’acquisto di un suo appartamento nel rione Monti?

Dalla compravendita, come raccontato da Domani, l’assessore ai Grandi Eventi di Gualtieri guadagnò 130mila euro: l’ex ragazzo di Ostia, già consigliere ai tempi di Alfio Marchini, noto per le sue battaglie in Campidoglio a tutela del padel e per i video sui social con Achille Lauro, aveva acquistato l’immobile per 430mila euro e poi lo aveva rivenduto a Giacomini a 560mila euro. Giacomini peraltro è anche suo datore di lavoro in Bazr, da cui Onorato dichiara di aver già tempo deciso di divorziare.

«Gualtieri intervenga»

«Riteniamo doveroso che il sindaco e lo stesso Onorato vengano immediatamente a riferire in aula per fare luce su una questione che rischia di compromettere una continua e serena azione amministrativa della città», dichiara il gruppo di FdI in assemblea capitolina. Analogamente interviene la Lega: «Gli assessori agiscono nell'interesse pubblico e sono tenuti a rispettare criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza. Serve un immediato chiarimento del sindaco Gualtieri in aula Giulio Cesare».

A dirsi «preoccupato» è anche il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle in Campidoglio. I pentastellati, infatti, chiedono le «dimissioni» dell’assessore. E nel frattempo fanno sapere di essere al lavoro su una interrogazione consiliare riguardante l’intera vicenda svelata da Domani che, a partire dalle indagini di Bankitalia sull’imprenditore amico di Onorato a causa di finanziamenti “sospetti” da parte di Banca Progetto, è risalita agli affari dell’assessore che ha lanciato il progetto civico “Vivi Roma. Sempre” e che, in base a molte indiscrezioni, ambisce allo scranno più alto del Campidoglio. O, probabilmente, a un posto a Montecitorio.

Chiamato in causa dalle forze politiche e contattato da Domani, il sindaco Gualtieri ha risposto con una nota del Campidoglio: «L’amministrazione capitolina non commenta le scelte professionali private di Alessandro Onorato, ma è interessata alla correttezza e all’efficacia del suo operato da assessore. Non risultano rilievi di tipo giudiziario sulla sua attività e non ci sono quindi le condizioni di aggiungere altro rispetto a quanto finora riportato da Domani e quanto dichiarato dallo stesso Onorato, che ha affermato di aver sempre agito nella massima correttezza».

Affari di famiglia

Ma l’inchiesta di Domani non si è fermata al solo Onorato. Ha svelato un “collegamento” familiare nei rapporti tra Banca Progetto che ha messo sotto la sua lente Simone Giacomini, e Stardust. Quest’ultima ha arruolato come responsabile delle relazioni esterne la manager Serena Massimi, compagna di vita e in passato anche socia del banchiere Paolo Fiorentino, rinviato a giudizio per violazione di legge bancaria nell’ambito di una prima inchiesta, oggi in fase dibattimentale, sull’istituto di credito, nonché condannato a dicembre 2024 a quattro anni di reclusione per irregolarità nei conti di Carige, di cui è stato amministratore delegato fino al 2018.

Gli affari della banca commissariata sono finiti nel mirino anche dei magistrati della procura di Roma, oltre a quelli di Milano: i pm sono infatti al lavoro sulla vicenda riguardante l’istituto di credito commissariato a marzo scorso, mentre Bankitalia dovrebbe completare la sua ispezione entro fine mese. Dalle carte «riservatissime» della Vigilanza di via Nazionale a Roma emerge un fatto certo: la società di Giacomini ha ricevuto dall’istituto guidato da Fiorentino prestiti «caratterizzati da diffuse e gravi anomalie».

A Giacomini, tuttavia, il Campidoglio ha aperto le porte e dato grande fiducia: gli atti ufficiali raccontano di un appalto da 15mila euro vinto da Stardust per la realizzazione di una «campagna promozionale tramite creazione di storie e contenuti su Instagram e TikTok» e affidato nel maggio del 2023 a Stardust da Zetema, emanazione di Roma Capitale.

Da questo appalto Onorato ha preso le distanze, dichiarando di non aver avuto alcun ruolo nella scelta. Poi, ancora prima, alla fine del 2022, il marchio Stardust è comparso nei manifesti che annunciavano la festa di San Silvestro organizzata dal Comune di Roma al Circo Massimo. Come detto, l’evento si intitolava “Rome Restarts 2023” ed è stato curato da Zetema. L’azienda pubblica si è affidata alla società Friends & Partners ricompensata con 1,4 milioni. E Friends & Partners, a sua volta, si è rivolta a Stardust per la diretta social del concerto.

«Ci siamo messi in gioco occupandoci della social amplification», si legge nel sito della società di Giacomini, descritta nell’ambiente come una sorta di scuola di influencer. Un legame saldissimo quello tra Giacomini e Onorato. Adesso bisognerà capire, alla luce della notizia sulla compravendita della casa, quali saranno i futuri passi dell’assessore di Gualtieri. E soprattutto quale posizione intenderà assumere il primo cittadino.

© Riproduzione riservata