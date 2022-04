«Si tratta dell'ennesimo incidente – ha commentato Marco Ciani, segretario generale Cisl Alessandria-Asti – in un paese come l'Italia, con già un altissimo livello di mortalità sul lavoro. Servono più ispezioni, soprattutto preventive, formazione di qualità e in caso di irregolarità accertate dalla magistratura, sanzioni certe da applicare. Si deve poter lavorare per vivere tornando ogni sera a casa e non morire per lavoro».