Con oltre 750 agenti impiegati in tutto il territorio nazionale sono state eseguite oltre 160 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti della criminalità organizzata.

L’operazione Lockdown ha permesso di disarticolare sodalizi criminali attraverso sei diversi blitz eseguiti su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, sono 80 gli arresti in corso a Roma, Salerno e Milano nei confronti di persone dedite al commercio di sostanze stupefacenti portato avanti nel periodo delle restrizioni a causa della pandemia da Covid-19. Contestualmente a Reggio Emilia e Catania sono state eseguite 70 misure cautelari nei confronti di responsabili di reati contro il patrimonio, furti e rapine. Infine a Lecco è stata disarticolata un’organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese operanti in Lombardia con dieci arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’operazione è stata commentata con entusiasmo da parte della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: «Esprimo soddisfazione per le operazioni della Polizia di Stato che hanno portato all'esecuzione di 160 ordinanze di custodia cautelare tra Lazio, Sicilia, Lombardia, Campania ed Emilia Romagna, rese possibili grazie all'intenso e costante lavoro investigativo svolto con il coordinamento dell'autorità giudiziaria».

«L'attività di contrasto al crimine organizzato, al traffico di droga e alla criminalità diffusa – continua la ministra – prosegue senza sosta e con il massimo impegno su tutto il territorio nazionale, con il susseguirsi di operazioni di polizia che evidenziano la qualità e la professionalità di tutto il personale delle forze dell'ordine».

