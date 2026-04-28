Il caso del boss che parla di La Russa infiamma Milano: «Ora in Antimafia»

Il Pd e il M5S chiedono al fratello del presidente del Senato di riferire in commissione antimafia regionale dopo lo scoop di Domani sul boss che parla del politico

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L’intercettazione, pubblicata da questo giornale, nella quale il boss Giancarlo Vestiti dice di conoscere bene Romano La Russa «perché ci esco insieme a mangiare» ha scatenato una ridda di polemiche e richieste di chiarimenti all’attuale assessore alla Sicurezza in regione Lombardia ed esponente di Fratelli d’Italia. Era il 2020 quando al telefono il referente della famiglia criminale dei Senese, che si presentava come imprenditore con il pallino della politica, parlava al telefono con l’amico a