Dopo l’inchiesta di Domani

Il caso del boss che parla di La Russa infiamma Milano: «Ora in Antimafia»

Nello Trocchia
28 aprile 2026 • 07:00Aggiornato, 28 aprile 2026 • 07:33

Il Pd e il M5S chiedono al fratello del presidente del Senato di riferire in commissione antimafia regionale dopo lo scoop di Domani sul boss che parla del politico

L’intercettazione, pubblicata da questo giornale, nella quale il boss Giancarlo Vestiti dice di conoscere bene Romano La Russa «perché ci esco insieme a mangiare» ha scatenato una ridda di polemiche e richieste di chiarimenti all’attuale assessore alla Sicurezza in regione Lombardia ed esponente di Fratelli d’Italia. Era il 2020 quando al telefono il referente della famiglia criminale dei Senese, che si presentava come imprenditore con il pallino della politica, parlava al telefono con l’amico a

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Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.