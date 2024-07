Due settimane fa aveva aggredito un turista francese nei boschi. Anche dal ministero, attraverso l’Ispra, era stata classificata come pericolosa. Proteste degli animalisti

È stata uccisa l’orsa Kj1, che in Trentino era stata responsabile dell’aggressione di un turista francese un paio di settimane fa. Lo ha detto la provincia di Trento, in un comunicato diffuso ai giornalisti, in cui si specifica che l’orsa era pericolosa. È l’effetto concreto di un decreto che il presidente Maurizio Fugatti aveva firmato nella notte fra lunedì e martedì, accolto da subito dalle proteste degli animalisti.

Nel provvedimento provinciale si autorizzava «il prelievo dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) KJ1 tramite uccisione (abbattimento), quale misura di sottrazione permanente dall’ambiente naturale». Il presidente specificava che il decreto era immediatamente eseguibile e così è stato, nonostante ancora nella notte alcune associazioni del mondo ambientalista avessero tentato di impugnare il provvedimento.

Ed è proprio questo aspetto che ora rischia di accendere ulteriormente gli animi in uno scontro già pieno di tensione. Due precedenti ordinanze firmate da Fugatti erano state infatti sospese dal Tar. Questa volta la provincia di Trento ha deciso di agire in fretta: «Una squadra del Corpo forestale trentino è dunque entrata in azione nei boschi sopra Padaro di Arco, dove l’animale era stato localizzato attraverso il radiocollare», si legge nel comunicato.

Nei giorni scorsi la Provincia aveva prima effettuato delle indagini genetiche, che avevano confermato che era stata proprio Kj1 ad aggredire il turista francese. Aveva poi applicato il radiocollare all’orsa, per tenere traccia dei suoi spostamenti. E aveva infine chiesto un parere all’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (espressione del ministero) che non si era opposto all’eventuale abbattimento. Sarebbe stato proprio questo l’appiglio che avrebbe accelerato le operazioni di abbattimento.

