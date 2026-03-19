la fattoria che cambia il destino già scritto

La mucca cieca e l’asina Heidi: benvenuti nel rifugio animale

Diana Ligorio
19 marzo 2026 • 07:00

Si chiama C’era una svolta. Si trova a Ostia, il quartiere sul mare di Roma. Qui gli operatori salvano vite. Levrieri, capre, agnelli e altre specie destinate alla morte,«dalle quali l’uomo può imparare molto»

Nell’intreccio di storie che muovono la vita quotidiana di un rifugio per animali, è la relazione che Giulia Coscia ha creato con i suoi ospiti a rappresentare l’anima della fattoria “C’era una svolta”, un posto in cui si riescono a immaginare nuove forme di comunità tra le diverse specie viventi. La zooantropologa, con la sua levriera Naive al fianco, ha dato vita a un luogo dove la comunicazione tra esseri umani e animali si fa profonda e consapevole, superando il pregiudizio antropocentrico c

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Diana Ligorio
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Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.