La mucca cieca e l’asina Heidi: benvenuti nel rifugio animale

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Nell’intreccio di storie che muovono la vita quotidiana di un rifugio per animali, è la relazione che Giulia Coscia ha creato con i suoi ospiti a rappresentare l’anima della fattoria “C’era una svolta”, un posto in cui si riescono a immaginare nuove forme di comunità tra le diverse specie viventi. La zooantropologa, con la sua levriera Naive al fianco, ha dato vita a un luogo dove la comunicazione tra esseri umani e animali si fa profonda e consapevole, superando il pregiudizio antropocentrico c