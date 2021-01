È stato trovato stamattina in fondo a un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo, il corpo senza vita e carbonizzato di Roberta Siragusa, ragazza di 17 anni scomparsa ieri nel capoluogo siciliano. A condurre gli inquirenti sul posto è stato il fidanzato 19enne della vittima, Pietro Morreale, che ha confessato l’omicidio contattando i carabinieri della stazione di Caccamo. Il giovane si è presentato stamattina in caserma con il padre e un avvocato. E adesso sta raccontando sta raccontando al magistrato di turno della procura di Termini Imerese cosa è accaduto da ieri mattina.

Della sparizione di Roberta Siragusa si stava già occupando da ieri la procura dei minori, avvisata dai carabinieri, che stava iniziando le ricerche e sentendo le persone più vicine alla ragazza. Stamattina, poi, la svolta nelle indagini con la confessione del 19enne, che ha spiegato ai militari dov'era il corpo della ragazza, nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, e li ha accompagnati sul luogo dove la 17enne è stata abbandonata quasi completamente carbonizzata. I vigili del fuoco e i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Palermo stanno recuperando il cadavere.

