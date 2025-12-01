Pandoro gate, le accuse dei pm a Chiara Ferragni. La manager scriveva: «Le vendite per pagare il cachet esorbitante»

«L’influencer e il suo braccio destro Fabio Damato stati costantemente citati quando il team Ferragni ha dovuto chiudere le interlocuzioni con le controparti e licenziare il testo che sarà oggetto dei comunicati stampa, dei cartigli, dei messaggi social», sostengono i magistrati meneghini che hanno chiesto la condanna a un anno e otto mesi per l’imprenditrice digitale. L’associazione Casa del Consumatore, parte civile nel processo, presenterà una memoria