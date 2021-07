Il pontefice ha recitato, come fece anche Giovanni Paolo II, la preghiera mariana dall’appartamento al decimo piano del policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da una settimana dopo un intervento per una stenosi diverticolare al colon

Papa Francesco come Giovanni Paolo II: il Pontefice, ricoverato da domenica 4 luglio al Policlinico Gemelli di Roma dopo un intervento per una stenosi diverticolare al colon, si è affacciato dall’appartamento al decimo piano dell’ospedale della Capitale per recitare la preghiera mariana e salutare i fedeli. Da quello che Karol Wojtyla definiva «il terzo Vaticano», Jorge Bergoglio ha voluto fare un appello per l’accesso gratuito alle cure: «In questi giorni in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c’è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo. E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti».

«Anche nella Chiesa – ha continuato il papa – succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente, e il primo pensiero che ci viene è venderla. Ma la tua vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini, è fare servizio, e il servizio è sempre gratuito. Non dimenticatevi: salvare l'istituzione gratuita».

«Sono contento – ha detto ancora il pontefice – di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico Gemelli. Vi ringrazio tutti: ho sentito la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore. Il Vangelo di oggi dice che i discepoli di Gesù, inviati da lui, “ungevano con olio molti infermi e li guarivano”. Questo “olio” ci fa pensare anche al sacramento dell’unzione dei malati, che dà conforto allo spirito e al corpo. Ma questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, la premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e della tenerezza, e tutti possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa a chi ha bisogno di aiuto».

Le condizioni di salute di Francesco

Nei giorni scorsi, dal Gemelli sono arrivate notizie confortanti sullo stato del pontefice. Dopo l'operazione al colon – durata circa tre ore – ha avuto un episodio di febbre, poi passata. Venerdì ha trascorso un'altra giornata tranquilla, ha reso noto il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte. Bergoglio sta anche riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell'appartamento.

Il Santo Padre, spiega Bruni, «toccando con mano l'umana dedizione del personale medico-sanitario che lo assiste, rivolge un particolare pensiero a tutti coloro che con cura e compassione scelgono il volto della sofferenza, coinvolgendosi in una relazione personale con gli ammalati, soprattutto i più fragili e vulnerabili». Un riconoscimento accolto con piacere dall'Ordine nazionale dei medici. «Ringraziamo papa Francesco per aver avuto, in questo momento, un pensiero per tutti i medici e gli operatori sanitari. Apprezziamo in particolare la sensibilità con cui ha saputo valorizzare l'importanza e la peculiarità della relazione di cura: unica per ogni paziente, più intima per accogliere le fragilità, ma offerta a tutti senza discriminazione alcuna», ha detto il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

I precedenti di Wojtyla nel «terzo vaticano»

Tornano quindi le benedizioni della domenica dal «terzo Vaticano», proprio come ha fatto più volte Karol Wojtyla. Durante il suo primo ricovero, dal 13 maggio al 3 giugno 1981, dopo l'attentato per mano di Ali Agca, il papa polacco registrò il Regina Coeli della domenica 17 maggio, dall'ospedale, che poi fu trasmesso in piazza San Pietro: «Prego per il fratello che mi ha colpito, che ho sinceramente perdonato», disse.

Il 12 luglio 1992, durante l'Angelus da piazza San Pietro annunciò il suo terzo ricovero, per alcuni accertamenti. Il 22 maggio 1994 pronunciò la preghiera mariana dalla finestra del Gemelli: «Buona cosa che ci sia questa finestra di riserva, un altro Vaticano», scherzò durante il Regina Coeli durante il suo sesto ricovero, dopo la frattura del collo femorale destro. In quell'occasione restò in ospedale dal 29 aprile al 27 maggio 1994.

Nuovamente annunciò un ricovero, il suo settimo, durante l'Angelus dalla finestra del palazzo apostolico il 6 ottobre 1996, per una appendicectomia programmata. Il 13 ottobre, durante la degenza, pronunciò l'Angelus: «Saluto i presenti da questo Vaticano numero tre - disse -, perché il numero uno è Piazza San Pietro, il due è Castel Gandolfo, il tre è diventato il Policlinico Agostino Gemelli». Al suo ottavo ricovero, il 6 febbraio 2005 apparve in pubblico dalla finestra per leggere le ultime righe dell'Angelus, con voce roca. Durante il nono ricovero, dal 24 febbraio al 13 marzo 2005, subì una tracheotomia, benedisse silenziosamente i fedeli dalla sua finestra di ospedale domenica 27 febbraio e domenica 6 marzo.

