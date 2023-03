Gli specialisti del Gemelli hanno stabilito che il pontefice potrà lasciare l’ospedale domani. Le sue condizioni di salute, monitorate stamattina, sono in miglioramento. Domenica è prevista la sua presenza alla messa per la domenica delle Palme

Le condizioni cliniche di papa Francesco, ricoverato lo scorso 29 marzo al policlinico Gemelli di Roma per una bronchite su base infettiva, sono in miglioramento.

Bergoglio trascorrerà la terza notte in ospedale, ma ha risposto bene alla terapia antibiotica somministrata.

Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ha comunicato che domani il Pontefice potrà tornare nella residenza a Santa Marta. Bruni ha fatto sapere anche che è prevista la sua presenza in piazza San Pietro domenica prossima, alla celebrazione della domenica delle Palme, anche se non celebrerà la messa in prima persona.



I miglioramenti

Secondo le ultime comunicazioni di Bruni, la notte tra giovedì e venerdì è trascorsa serenamente. Il Papa «ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria». Bergoglio anche oggi, come è già avvenuto giovedì, ha lavorato dall’ospedale.

Papa Francesco è stato ricoverato nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo con una diagnosi di bronchite su base infettiva. I medici hanno deciso per una somministrazione della terapia antibiotica e antinfiammatoria per endovena.



