«Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo», si legge nel bollettino serale del policlinico Gemelli di Roma dove il pontefice è ricoverato dal 14 febbraio. «Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni». «Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata».

Fonti vaticane sottolineano che i valori del sangue «restano invariati». «Fatto questo che è positivo perchè dimostra che non siamo in presenza di una nuova infezione ma è la conseguenza di quella presente, già diagnoticata con la Tac di sabato scorso». «Quello di questo pomeriggio – proseguono le stesse fonti – non è un elemento nuovo ed è una conseguenza di ciò che già c'è». «La crisi respiratoria di questo pomeriggio è stata provocata dalla reazione dei bronchi che hanno cercato di espellere il muco».

Un episodio di crisi respiratoria era avvenuto anche venerdì, quando c’era stato un allarme per il pontefice. Nel bollettino di questa mattina si segnalava che al suo diciottesimo giorno di ricovero al Gemelli, il papa si era «svegliato, ha fatto colazione e ha cominciato le terapie della giornata». La situazione della polmonite bilaterale era considerata «stabile», seguendo quella che era stata descritta nei giorni scorsi come «un'evoluzione naturale».

