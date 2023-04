Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per una bronchite. Ha detto di essere commosso dal lavoro del personale medico e ha consolato una coppia che ha appena perso la figlia. Presiederà a tutte le celebrazioni della settimana santa

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal pomeriggio di mercoledì 29 marzo per una bronchite su base infettiva. Ha lasciato l’ospedale nella mattinata di sabato 1° aprile, per fare ritorno in Vaticano.

Presiederà alla domenica delle palme e a tutte le celebrazioni della settimana santa. Giovedì celebrerà la messa in coena domini nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Commentando il ricovero, Bergoglio ha detto: «Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura».

L’elogio del personale medico

Secondo quanto riferito dalla sala stampa della Santa sede, Bergoglio ha salutato il rettore dell’Università cattolica Franco Anelli, i suoi più stretti collaboratori e l’équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito nel ricovero. Rispondendo a una domanda sulle sue condizioni di salute, il papa ha detto che si sente «ancora vivo» e ha commentato la propria convalescenza con un elogio del personale medico.

Ha detto di aver provato «tenerezza», perché nella malattia «siamo capricciosi, tutti» e anche molta ammirazione per infermieri, medici e personale ospedaliero. «Ammiro tanto la gente che lavora qui, medici, infermieri, ho visto con quanta tenerezza si prendono cura dei bambini».

Una giornalista della Cnn, Delia Gallagher, ha documentato il momento in cui il papa ha consolato una coppia di genitori che nella notte ha perso la figlia.

