Bergoglio ha cancellato tutte le udienze di oggi a causa di uno stato influenzale. Nel pomeriggio si è sottoposto ad accertamenti per verificare la presenza di un’eventuale polmonite.

«Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una tac all’ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta». Lo ha comunicato la Sala Stampa vaticana dopo l’annullamento delle udienze odierne del pontefice, dovuto a un «lieve stato influenzale», come è stato inizialmente definito. Era previsto in particolare l’incontro con il presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Le condizioni di Bergoglio, dopo gli accertamenti, non desterebbero particolari preoccupazioni, anche se il ricorso alla tac ha fatto scattare un parziale allarme. A questo punto è difficile immaginare che possa celebrare l'Angelus di domani. Nell’agenda del papa, tuttavia, nella prossima settimana c’è un altro importante impegno: da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, dovrà recarsi a Dubai per la partecipazione alla Cop28 sui cambiamenti climatici.

