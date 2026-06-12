Papa Leone e gli abusi della chiesa spagnola, la rabbia delle vittime

Il pontefice ha concluso il suo viaggio apostolico. Miguel Hurtado, portavoce di Reparación Integral Ya (RIYA) e la prima vittima a denunciare quello che accadeva in Catalogna, si sente ferito. Leone non ha parlato degli abusi nel suo discorso al monastero di Montserrat, epicentro delle violenze. E non ha voluto incontrarlo: «Però ha avuto il tempo di incontrare Bad Bunny!»

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La tragedia dei migranti è stato il tema che papa Leone ha affrontato nelle ultime due tappe del suo viaggio apostolico in Spagna, Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife, che si è concluso venerdì (con l’aggiunta di un problema tecnico che ha costretto il pontefice, dopo essere salito a bordo dell’aereo che lo riportava a Roma, a scendere). Ma è indubbio che uno dei momenti più delicati della sua visita è stato quello che è andato in scena a Montserrat, il monastero benedettino della Catalogna, e