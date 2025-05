Come si è arrivati all’elezione lampo di Robert Francis Prevost? Ricostruire sul piano storico i conclavi è sempre stato un esercizio molto difficile. Forse ancora di più delle previsioni sul loro esito, che qualche volta ci hanno azzeccato.

La difficoltà si spiega per due motivi. L’accertamento dei fatti dipende da testimonianze dei protagonisti e da scritti di giornalisti e storici: tre categorie spesso interessate a fornire versioni loro utili oppure fondate su pregiudizi. A questo si aggiunge che le regole elettorali dei conclavi dell’età contemporanea hanno molto rafforzato il segreto, auspicato sin dalle origini ma piuttosto relativo.

Due specialisti del papato medievale e moderno hanno scritto che «la caccia alle notizie è sempre stata intensissima» (Agostino Paravicini Bagliani e Maria Antonietta Visceglia, Il Conclave, Viella). Così è stato anche in questi mesi, con un’accelerazione progressiva e crescente. Fin dal ricovero di papa Francesco al Gemelli lo scorso 14 febbraio – quando sono usciti i primi articoli sui possibili successori, tra i quali non figurava Prevost – e arrivando al conclave, il cui risultato nel pomeriggio dell’8 maggio ha sorpreso tutti per la brevità.

Il ruolo di Parolin

Già quarantotto ore dopo l’elezione sono stati scritti i primi articoli e commenti, diffusi in rete e su carta sin dalla mattina di domenica 11. Per tre settimane i giornali – soprattutto italiani ma non soltanto – avevano messo in luce le candidature e le possibilità soprattutto di tre cardinali: Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Zuppi, assegnando al primo alcune decine di voti (da 40 a 60) ancora prima dell’inizio del conclave. Al trio italiano venivano accostati in prevalenza il filippino Luis Antonio Tagle e l’ungherese Péter Erdő.

Il risultato, del tutto diverso dalle previsioni, viene interpretato dallo storico Alberto Melloni sul Corriere della Sera come «un’operazione sofisticata, di cui Parolin non è stato lo sconfitto, ma il vincitore, lo sappiano o meno gli elettori di Leone XIV» (evidentemente poi informati dal quotidiano milanese). Lo stesso autore ha sfumato su Le Monde la sua ipotesi, ammettendo che le voci sul numero e l’eventuale travaso di voti sono incontrollabili.

Secondo invece l’inchiesta di quattro giornalisti del New York Times (Jason Horowitz, Emma Bubola, Elizabeth Dias, Patricia Mazzei) – basata su dichiarazioni di una decina di cardinali – e la ricostruzione di Jean-Marie Guénois, vaticanista del Figaro, le cose sono andate diversamente. Sulla base di queste fonti, meno nebulose, e secondo un andamento del conclave nel complesso plausibile, il candidato più accreditato dai media, Parolin, non avrebbe convinto come invece si credeva.

Da alcune parti erano state indicate le ombre che appannavano il profilo del cardinale veneto, un diplomatico senza dubbio eccellente. A riassumerle era stato – già all’inizio della sede vacante – il quotidiano argentino La Nación: dal nodo della nomina dei vescovi in Cina alle ombre londinesi del processo per il palazzo di Sloane Avenue (con l’esclusione dal conclave di Angelo Becciu), fino a quelle vaticane, per la diminuzione del ruolo della Segreteria di stato.

Italiani divisi

A questi elementi il New York Times ha aggiunto lo scenario della divisione degli italiani – che ormai ricorre dall’elezione nel 1978 di Karol Wojtyła – e ha sottolineato l’insoddisfazione per la conduzione del conclave, che spettava a Parolin come cardinale più anziano di rango. I voti raccolti dal prelato nel primo scrutinio non sarebbero stati dunque così numerosi.

Soprattutto da subito, oltre i suffragi per Erdő, parecchi sarebbero andati a Prevost, che è stato promosso in vari modi da papa Francesco sin dall’inizio del 2023, quando lo ha voluto in curia come responsabile dell’organismo che segue nomine e affari dei vescovi. Un certo numero di voti, secondo Le Figaro, sarebbero andati a Jean-Marc Aveline e a Pizzaballa, forse anche a Tagle.

La crescita dei suffragi per Prevost, conosciuto dagli elettori quasi come Parolin, è poi proseguita inarrestabile nel secondo e nel terzo scrutinio, quando ha sfiorato i due terzi necessari per l’elezione, arrivata con il quarto scrutinio. Grazie all’appoggio – soprattutto, ma non solo – degli elettori americani del nord e del sud, ma anche degli altri non europei. E grazie ovviamente al profilo di Prevost: un missionario, un vescovo e un uomo di governo che in venti ore ha convinto il conclave più affollato e rappresentativo di sempre.

© Riproduzione riservata