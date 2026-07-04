Il papa a Lampedusa, l’isola della speranza: «I migranti sono una ricchezza»

Il viaggio nel luogo che è “porta d’Europa” ha una valenza doppia: il 4 luglio è il Giorno dell’Indipendenza Usa. Che Trump ha trasformato in uno show personale. Leone: «Gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti»

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LAMPEDUSA – Ultimu sciatu, così i suoi stessi abitanti definiscono l’isola di Lampedusa. Ultimo respiro. Ultima speranza per migliaia di migranti che hanno lasciato la propria casa nella speranza di cominciare una vita migliore. Primo approdo per molti che, dopo giorni in mare, stavano per perdere qualsiasi speranza di vedere realizzato il proprio sogno. Dalle continue prime pagine e aperture dei telegiornali, l’isola è tornata fuori dai radar e dalla propaganda politica. Sabato però ospiterà pa