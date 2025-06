I pm hanno disposto accertamenti sui telefoni di otto persone. Ma non è chiaro se i nuovi spiati siano “vittime” del software a zero clic della società israeliana

Ci sono i nomi di altre due vittime di spionaggio: sono quelli del giornalista Roberto D’Agostino, fondatore del sito Dagospia, e dell’attivista politica olandese Eva Vlaardingerbroek. Fanno parte anche loro del gruppo delle otto persone che finora hanno presentato denuncia presso le procure italiane. Le altre vittime sono i giornalisti di Fanpage.it, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino; gli attivisti Luca Casarini, Giuseppe Caccia e David Yambo; il sacerdote don Mattia Ferrari, spiati attraverso il software della società israeliana Paragon Solutions.

I nomi di D’Agostino e Vlaardingerbroek sono emersi per la prima volta giovedì 19 giugno, quando le agenzie ne hanno dato notizia spiegando che per i due, così come per le altre sei vittime, la procura di Roma ha disposto accertamenti sui telefoni. I magistrati romani, che conducono le indagini insieme ai colleghi di Napoli, vogliono analizzare i dispositivi delle otto persone per capire meglio come sono andate le cose.

Non è chiaro perché l’esigenza di analizzare i telefoni delle vittime nasca adesso, visto che i magistrati dovrebbero disporre già da tempo dei loro dispositivi, ma tant’è. L’indagine è contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e quanto previsto all’articolo 617 del codice penale su reati informatici.

I profili

«Lo scandalo delle intercettazioni illegittime si allarga, nel disinteresse collettivo. Dopo Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, spiato per più di cinque mesi con il software Graphite, anche Roberto D’Agostino e Dagospia sono finiti nell’inchiesta delle procure di Roma e Napoli sul caso di spionaggio». Così il sito fondato dal giornalista romano ha commentato la notizia. Se D’Agostino è da sempre critico nei confronti del governo Meloni, così come lo è Fanpage, molto diversa è la posizione di Eva Vlaardingerbroek.

Olandese classe 1996, sposata da circa un anno con l’avvocato italiano Francesco Gargallo di Castel Lentini, sui suoi profili social la donna si descrive come commentatrice e avvocata, già ospite del Tucker Carlson Tonigh, talk show amatissimo dalla destra americana. Vlaardingerbroek ha presenziato poche settimane fa al Remigration Summit, il raduno internazionale organizzato in Italia da chi sostiene la necessità di riportare nei Paesi d’origine gli stranieri che vivono in Europa, e anche alla Conservative Political Action Conference (Cpac), conferenza politica a cui partecipano politici conservatori provenienti da tutto il mondo, compresa la premier Giorgia Meloni.

Pertanto, in mezzo al gruppo di vittime (finora note) degli attacchi informatici che vanno sotto il nome di caso Paragon, la 29enne olandese sembra una mosca bianca. Contattata tramite il suo avvocato, non ha voluto rilasciare commenti.

Va detto che al momento non ci sono prove note che dimostrino l’utilizzo di Graphite nei confronti di D’Agostino e Vlaardingerbroek. In attesa degli accertamenti dei magistrati, resta Citizen Lab. Secondo il laboratorio dell’Università di Toronto, lo spyware Graphite ha attaccato sicuramente i telefoni degli attivisti Casarini e Caccia, del reporter Pellegrino e di un altro «importante giornalista europeo» (così lo ha descritto Citizen Lab spiegando che la persona ha chiesto di rimanere anonima), mentre per Yambo, fondatore dell’ong Refugees in Lybia, e per il direttore di Fanpage, Cancellato, le prove non sono così nette ma tutti gli indizi portano nella stessa direzione.

Gli accertamenti

Tra i vari telefoni che le procure di Roma e Napoli vogliono analizzare, come detto, ci sono anche quelli degli attivisti di Mediterranea, Casarini e Caccia, e quello di Yambo. Sugli attacchi nei confronti dei tre si è già espresso il Copasir. Nella sua relazione il Comitato ha scritto che i tre sono stati effettivamente intercettati dall’intelligence italiana attraverso Graphite ma tutto è stato fatto in modo lecito, cioè con l’autorizzazione della procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. È possibile che i magistrati vogliano comunque analizzare i loro telefoni per cercare eventuali analogie tra questi casi e quelli delle altre vittime.

Quante sono in tutto quelle italiane non è ancora possibile dirlo. Meta ha detto di aver notificato il suo avviso a sette numeri di telefono italiani. Ma, oltre a questi, ci sono quelli che hanno ricevuto l’avviso da Apple, come Yambo e Pellegrino. Intanto la società torna ad attaccare il governo italiano. «Paragon ha interrotto i rapporti con l’Italia dopo i sospetti di un uso improprio – ha detto su Haaretz – Se vi è il sospetto che un cliente abbia superato i limiti dell’accordo, la società cessa i rapporti».

Paragon ha ribadito infine di voler «collaborare con le autorità italiane». Ma, in base a quanto apprende Domani, la risposta alla rogatoria non sarebbe ancora arrivata.

© Riproduzione riservata