l’interrogatorio di potenza: «Non sapevo della bomba»

Parla la ex di Lavitola: ombre, giri di soldi e la chiamata con Ranucci

enrica riera e nello trocchia
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13 settembre 2026 • 06:55

Centinaia di documenti  consegnati ai pm  da lady Lavitola, che ha raccontato anche degli scambi tra l’ex compagno e «Sig» la notte della perquisizione 

Un interrogatorio fiume. Natalia Potenza è arrivata a piazzale Clodio intorno alle 10 del mattino. Insieme a lei la sorella Andrea e la sua avvocata. L’ex compagna del faccendiere Valter Lavitola ha deciso di parlare e, sebbene i pm dell’Antimafia capitolina non la volevano convocare nell’immediato, alla fine l’hanno fatto: uno perché la richiesta della donna è finalmente arrivata sulla pec esatta (dapprima era stata inviata a un indirizzo mail sbagliato, corrispondente a quello di un dipendente

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