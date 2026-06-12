Visti lavorativi, asilo e sfruttamento. Il Patto Ue produce più clandestinità

Le regole si inseriscono in un sistema già fragile. Il caso di Trieste e dei lavoratori nepalesi cui è impedito presentare domanda. «Nelle questure si fa ostruzionismo alle loro richieste». In molti con in mano un lavoro diventano irregolari senza accorgersene
Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione, entrato in vigore il 12 giugno 2026, abroga il Regolamento di Dublino. Ne lascia in essere, però, la struttura portante: la competenza sulla protezione internazionale rimane infatti in capo ai paesi di primo ingresso nell’Unione europea. La norma prevede che, una volta presentata la domanda d’asilo, se il soggetto è già registrato in un paese Ue deve essere riammesso e regolarizzato lì. Le novità riguardano la cosiddetta “solidarietà tra Stati”, la possi