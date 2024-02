Paura a Parigi questa mattina: alla Gare de Lyon sono state accoltellate tre persone. Un uomo ha infatti aggredito con un coltello e un martello alcuni passeggeri che stavano transitando nella stazione. Un agente della polizia ferroviaria ha prontamente fermato l’aggressore, sarebbe un 32enne con problemi psichiatrici. L’assalto, dunque, sarebbe un gesto folle e non collegato al terrorismo. «Non ci sono elementi che suggeriscano che si tratti di un atto terroristico», ha riferito il prefetto Laurent Nuñez.

Secondo quanto riporta il sito Le Parisien, l’aggressore sarebbe di nazionalità maliana con un permesso di soggiorno italiano ancora in corso di validità. Una delle persone aggredite è stata colpita all'addome: è gravemente ferita ma secondo quanto riportano i media francesi non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due sono stati ricoverati in ospedale, ma sono solo lievemente feriti.

