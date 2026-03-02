razza poltrona

Dal Pd a Zangrillo, Fadda arruolato come esperto Pnrr

Stefano Iannaccone
02 marzo 2026 • 07:00

Una parabola trasversale, che passa dalla politica alla consulenza. Prima assessore ad Aversa nell’amministrazione di centrosinistra, poi arruolato nel team di esperti al dipartimento per la Funzione pubblica

Un passaggio dall’esperienza di giunta con il Pd fino alla corte del ministro di Forza Italia, Paolo Zangrillo. Quella di Luigi Fadda è una parabola trasversale, che passa dalla politica alla consulenza. Nel 2019, infatti, era stato nominato assessore alle attività produttive e vicesindaco al comune di Aversa, poco meno di 50mila abitanti in provincia di Caserta, con l’amministrazione di centrosinistra guidata da Alfonso Golia. Un’esperienza non granché felice, però: dopo qualche mese ha rassegn

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.