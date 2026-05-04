«Sono una sopravvissuta, da vittima di pedopornografia dico: stiamo attenti alla doppia vittimizzazione»

Francesca Svanera è stata una vittima di pedopornografia: oggi è una survivor. Gli abusi sono iniziati quando aveva solo 4 anni: è stata filmata durante gli stupri e poi venduta. «Rileggere fatti di cronaca in modalità sensazionalistiche e di eccezionalità porta a sentirsi nuovamente sfruttati e abusati»

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«Quando la tua violenza è stata filmata e poi diffusa, rileggere fatti di cronaca in modalità sensazionalistiche e di eccezionalità porta a sentirsi nuovamente sfruttati e abusati: è la vittimizzazione secondaria». Francesca Svanera è stata una vittima di pedopornografia: oggi è una survivor. Gli abusi sono iniziati quando aveva solo 4 anni: è stata filmata durante gli stupri e poi venduta, per anni. Per riuscire a parlarne e continuare a vivere, Francesca si è sottoposta a lunghi percorsi di ps