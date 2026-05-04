La giornata contro la pedofilia

«Sono una sopravvissuta, da vittima di pedopornografia dico: stiamo attenti alla doppia vittimizzazione»

Alessia Arcolaci
04 maggio 2026 • 17:52

Francesca Svanera è stata una vittima di pedopornografia: oggi è una survivor. Gli abusi sono iniziati quando aveva solo 4 anni: è stata filmata durante gli stupri e poi venduta. «Rileggere fatti di cronaca in modalità sensazionalistiche e di eccezionalità porta a sentirsi nuovamente sfruttati e abusati»

«Quando la tua violenza è stata filmata e poi diffusa, rileggere fatti di cronaca in modalità sensazionalistiche e di eccezionalità porta a sentirsi nuovamente sfruttati e abusati: è la vittimizzazione secondaria». Francesca Svanera è stata una vittima di pedopornografia: oggi è una survivor. Gli abusi sono iniziati quando aveva solo 4 anni: è stata filmata durante gli stupri e poi venduta, per anni. Per riuscire a parlarne e continuare a vivere, Francesca si è sottoposta a lunghi percorsi di ps

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Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 