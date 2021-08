Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e del comitato scientifico di Campagna Amica, docente a Milano alla Bicocca e a Roma Tor Vergata, in un post su Twitter ha invitato i giovani «innovatori» a candidarsi per le prossime elezioni amministrative nella Capitale a sostegno di Virginia Raggi, nella lista Roma Ecologista.

Per candidarsi, gli unici requisiti richiesti sono: essere giovani, appassionati alla causa ecologista e, ovviamente, appoggiare la sindaca uscente. Nessuna selezione, nessun curriculum da analizzare da parte della lista. Basterà una candidatura volontaria.

Come fare

Mancano poche ore alla presentazione delle liste dei candidati alle amministrative. Pecoraro, dunque, per ingrossare le fila della sua lista in favore della candidata a sindaco di Roma del Movimento cinque stelle, Virginia Raggi, si rivolge ai giovani semplificando le procedure.

Non c’è tempo per selezionare i candidati, basterà iscriversi a un form online, disponibile sul sito romaecologista.it oppure inviare un’email con le proprie generalità per unirsi alla corsa in qualità di consigliere comunale.

Oltre a Pecoraro, alla lista «ecologista e smart» hanno aderito anche Alessandro Bianchi, un urbanista, ex ministro dei Trasporti nel secondo governo Prodi, e Lapo Sermonti, che ha scritto a quattro mani con Alessandro Di Battista la proposta del servizio civile ambientale.

Entrambi sono stati ringraziati pubblicamente da Virginia Raggi, ancora in carica, su Twitter: «Lavoreremo insieme per portare a Roma Expo2030 e per rendere la Capitale sempre più innovativa e sostenibile», ha scritto Raggi.

