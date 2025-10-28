«Pericolo? Ancora non so». Pazzali difende Fontana ma una chat lo smentisce

true false

«Pericolo?», chiede il governatore della Lombardia Attilio Fontana al manager Enrico Pazzali. E Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, risponde: «Non lo so ancora». Quella che potrebbe essere una normale chat tra amici, per i pm di Milano, che a luglio hanno chiuso le indagini sulla centrale dei presunti dossieraggi Equalize, è un indizio rilevante. «Una conferma», specifica il pubblico ministero Francesco De Tommasi nel corso dell’interrogatorio del 7 ottobre scorso reso dal prop