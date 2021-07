La ministra Marta Cartabia non ha mai risposto alle domande poste da Domani. Una riguardava la direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere Elisabetta Palmieri. Il quesito era chiaro: «perché la direttrice, non indagata, ma che ha creduto alla tesi dei depistatori è rimasta al suo posto?».

L’ex presidente della Corte costituzionale non ha mai risposto, ma adesso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha avviato la rimozione della direttrice. La ragione è legata a quanto accaduto durante la visita della senatrice Cinzia Leone. Arrivata in visita al carcere, l’esponente del M5s è stata accompagnata da un uomo indicato dalla direzione. Leone, due collaboratici, il garante Emanuela Belcuore e il misterioso Cicerone hanno visitato prima il reparto Senna e poi il reparto Nilo, quello dove è stato commesso il pestaggio di stato.

Alla fine della visita sul foglio con i nominativi dei presenti è comparso il nome di Armando Schiavo con la dicitura “autista”. A quel punto la senatrice ha dichiarato di non avere l’autista e ha chiesto l’identità del soggetto. Dopo un imbarazzato silenzio, la commissaria davanti alle insistenze di Leone, ha detto che si trattava del compagno della direttrice, ex rappresentante della polizia penitenziaria in pensione da qualche anno.Schiavo era presente anche durante la visita di Draghi e Cartabia e viene inquadrato, dice la direzione del carcere, come articolo 17: volontario. Dalle carte dell’inchiesta sul pestaggio del 6 aprile 2020 emerge che il numero di cellulare in uso alla direttrice è intestato proprio a Schiavo. Non solo. Da un mese Domani aveva evidenziato tutte le contraddizioni della direttrice.

Palmieri aveva definito le nostre inchieste come «articolacci». Aveva parlato di olio bollente, spranghe, bastoni che i detenuti aveva utilizzato nelle proteste che avevano preceduto l’«orribile mattanza». Aveva raccontato che il magistrato di sorveglianza, Marco Puglia, era stato trattato malissimo dai carcerati contraddicendo le dichiarazioni rilasciate da lui stesso.

Aveva detto che Lamine Hakimi, il giovane algerino morto abbandonato da tutti un mese dopo il pestaggio degli agenti di polizia penitenziaria, era morto perché voleva «strafarsi». Insomma, aveva creduto senza alcun dubbio alla versione di chi stava mettendo in atto il depistaggio.

Tutto questo non era bastato per rimuoverla. Palmieri sarà sostituita in attesa della nomina del nuovo direttore dopo l’utilizzo del compagno come accompagnatore della senatrice.

