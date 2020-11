La multinazionale del tabacco, Philip Morris Italia, ha annunciato, nel corso del digital workshop “le filiere per il rilancio del paese” di avere approvato un investimento che comporterà la creazione, a Taranto, di 400 posti di lavoro per il centro di assistenza digitale Disc. Il Philip Morris Disc, si legge nella nota legata all’annuncio, è «un avanzato centro di assistenza rivolto ai consumatori italiani dei prodotti senza combustione e sarà gestito da un’azienda leader nel ramo dei servizi digitali al consumatore e impiegherà fino a 400 persone a regime nel 2021». In cinque anni, l’investimento complessivo ammonterà a circa 100 milioni di euro.

L’annuncio è stato accolto come un segnale positivo da parte del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, che detto durante l’incontro telematico: «Un plauso va all'iniziativa di Philip Morris Italia non solo per il valore in sè ma anche per la scelta di localizzarla a Taranto, frutto anche di un lavoro che il governo ha accompagnato».

Anche la vice ministra all’Economia, Laura Castelli, si è complimentata con la compagnia per la sua gestione «virtuosa della filiera dell’agroalimentare che va incontro ai bisogni di un agricoltura che si evolve nel tempo».

