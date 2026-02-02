L’inchiesta della procura di Prato

Lavoro nero e paghe da fame: Piazza Italia, la moda fa male

Nello Trocchia
02 febbraio 2026 • 20:56

L’azienda di abbigliamento collabora con due aziende cinesi che sfruttavano i dipendenti. Gli operai lavoravano sette giorni su sette, anche nei festivi, pagati meno di 4 euro l’ora

Lavoratori in nero, imprenditori occulti, assenza di sicurezza e un sistema di sfruttamento della manodopera. L’unica cosa in chiaro sono gli indumenti prodotti dalle aziende fantasma e confezionati per Piazza Italia, la spa con sede a Nola, in provincia di Napoli, finita in amministrazione giudiziaria. Secondo il tribunale di Firenze, che ha accolto la richiesta della procura di Prato, il famoso marchio di moda, dal 2022 a oggi, ha esternalizzato una parte significativa della propria produzione

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.