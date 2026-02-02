Lavoro nero e paghe da fame: Piazza Italia, la moda fa male

true false

Lavoratori in nero, imprenditori occulti, assenza di sicurezza e un sistema di sfruttamento della manodopera. L’unica cosa in chiaro sono gli indumenti prodotti dalle aziende fantasma e confezionati per Piazza Italia, la spa con sede a Nola, in provincia di Napoli, finita in amministrazione giudiziaria. Secondo il tribunale di Firenze, che ha accolto la richiesta della procura di Prato, il famoso marchio di moda, dal 2022 a oggi, ha esternalizzato una parte significativa della propria produzione