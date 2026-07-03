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Tutti in piscina, anzi no: da Torino a Napoli, le difficoltà dietro ai centri balneari pubblici

Lucio Palmisano
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03 luglio 2026 • 07:00

Secondo il presidente della Sis Roma il ruolo dei centri balneari urbani è destinato a crescere. «Ormai sono diventati necessari: in giornate come queste la gente ne usufruisce molto di più: questa città ha ancora molto margine per ampliare e rafforzare l’offerta»

Rinfrescarsi in città non è per tutti. Tra impianti comunali sempre meno numerosi, gestioni affidate ai privati e quartieri rimasti senza piscine, l’offerta dei centri balneari urbani cambia profondamente da una città all’altra. Se Milano rappresenta il caso più evidente della progressiva riduzione degli impianti comunali e del crescente ricorso ad affidamenti in concessione a soggetti privati, nel resto d’Italia la realtà è ben diversa. Quest’inizio di estate torrido ha riportato piscine all’ap

Lucio Palmisano
Lucio Palmisano
Lucio Palmisano

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24