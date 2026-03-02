Pistole libere e scudo penale, così la sicurezza fa paura

true false

Lo scudo penale è solo l’ultimo dei cavalli di battaglia della destra di governo. La sicurezza urbana resta tema caro a Fratelli d’Italia e alla Lega che, negli anni, hanno puntato tutto sulla riforma della legittima difesa, normativa poi modificata nel 2019 durante il primo governo Conte. Da sempre in prima linea per difendere le ragioni di chi, derubato in casa o sul luogo di lavoro, punta un’arma e uccide il rapinatore. E per farlo il fronte di destra ha sempre avuto a disposizione una batter