l’ideologia securitaria e la propaganda dopo l’omicidio di rogoredo

Pistole libere e scudo penale, così la sicurezza fa paura

Nello Trocchia
02 marzo 2026 • 07:00

Dalla legittima difesa al divieto di indagare gli agenti. Così la destra vuole proteggere i cittadini nelle città. Una storia antica. Dalle battaglie di La Russa a difesa dei poliziotti del G8 fino agli avvocati di Cinturrino

Lo scudo penale è solo l’ultimo dei cavalli di battaglia della destra di governo. La sicurezza urbana resta tema caro a Fratelli d’Italia e alla Lega che, negli anni, hanno puntato tutto sulla riforma della legittima difesa, normativa poi modificata nel 2019 durante il primo governo Conte. Da sempre in prima linea per difendere le ragioni di chi, derubato in casa o sul luogo di lavoro, punta un’arma e uccide il rapinatore. E per farlo il fronte di destra ha sempre avuto a disposizione una batter

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.