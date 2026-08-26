Le città e la casa che non c’è. Il boom dei seminterrati

Da Milano a Roma, passando per gli altri capoluoghi, cresce l’offerta di abitazioni “sotto terra” in vendita o in affitto. Tommaso Frangioni, research fellow al Politecnico di Milano: «Stiamo parlando di soluzioni che non vanno ad ampliare quello a cui tu puoi effettivamente accedere, semplicemente perché non puoi accedere a niente di meglio»

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A Milano si può affittare un bilocale di 42 metri quadrati, appena ristrutturato, al piano seminterrato per 950 euro al mese. È in piazzale Nizza, zona Istria, e l’annuncio lo presenta come una soluzione «luminosa», con affaccio sul giardino condominiale. In via Accademia, a Città Studi, un monolocale di 40 metri quadrati al piano interrato costa invece 800 euro al mese. E per comprare un bilocale abitabile seminterrato di 47 metri quadrati in via Settembrini, secondo l’annuncio, servono 169mila