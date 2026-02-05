Fatti

Quel destino segnato: l’omicidio di Ponticelli e le colpe della politica

Ponticelli, area est di Napoli: qui l'organizzazione Emergency ha un suo ambulatorio. Foto Emergency
Nello Trocchia
05 febbraio 2026 • 06:00

La storia della famiglia della ragazza uccisa dal fratello nel rione di Napoli, racconta di come la marginalità e la criminalità si intrecciano. «Qui non servono decreti ma risorse per il sociale»

Una coltellata alle spalle dopo una violenta aggressione. Così è morta Jlenia Musella, anni 22, uccisa dal fratello. L’omicidio è avvenuto nel parco Conocal di Ponticelli, zona est di Napoli. Un quartiere che racconta l’abbandono e il degrado, periferia tra le periferie dimenticate dai decreti, dagli assalti delle telecamere, dalle visite istituzionali con le strade ripulite prima dell’arrivo dei ministri. La cronaca fredda si trasforma in una sentenza sul destino segnato, lampi di determinism

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.