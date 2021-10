Tre giorni di incontri per la decima edizione del premio, al Circolo dei lettori e all’Ogr-Torino. Domenica 31 ottobre saranno assegnati i riconoscimenti alle inchieste e ai loro nove autori under 30

La tre giorni di eventi e celebrazioni per la decima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo si terrà da giovedì 28 a sabato 30 ottobre a Torino, al Circolo dei lettori e in Ogr Torino. Il tema di questa edizione è Al termine della notte. La transizione al XXI secolo.

Il premio

53 speaker, fra comunicatori, giornalisti, accademici ed esponenti della società civile, si confronteranno sullo stato del giornalismo investigativo nel nostro paese. Nella serata conclusiva ci sarà la premiazione delle cinque inchieste e dei nove finalisti di questa edizione: sono Anna Berti Suman, Giovanni Culmone, Matteo Garavoglia, Youssef Hassan Holgado, Tobias Hochstöger, Pietro Mecarozzi, David Ognibene, Jacopo Ottenga Barattucci e Arianna Organtini.

Il premio, che è stato insignito della medaglia del presidente della Repubblica, è promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai. Fra le realtà che hanno contribuito ci sono anche la Fnsi, l’Ordine dei giornalisti e l’Otto per mille della chiesa valdese. Domani è uno dei media partner, insieme alla Rai, Dire, Fanpage, La Stampa, Repubblica Torino e Corriere della sera Torino.

Gli eventi

La tre giorni di eventi partirà giovedì sera, con una serata al Circolo dei lettori, dedicata a Patrick Zaki e ai diritti umani in Egitto. Mentre venerdì mattina i nove finalisti interverranno a Radio Anch’io su Rai Radio 1, insieme alla portavoce del premio, Mara Filippi Morrione, alle 9:05.

Dalle 10 alle 13, invece, al Circolo dei lettori ci sarà il confronto Oltre la città, dopo la pandemia. Riscrivere, rileggere, rimodellare i paradigmi della vita associata, mentre nel pomeriggio i finalisti incontreranno l’avvocato e partigiano Bruno Segre, dale 15:30 alle 16:30. A seguire, un evento sulla transizione ecologica, mentre la giornata si chiude con una serata dedicata all’Afghanistan (Afghanistan: stanotte guardiamo le stelle).

Inizierà alle 20:45 al Circolo dei lettori, lo scrittore Ali Ehsani la aprirà con la lettura di un suo testo, prima delle testimonianze delle inviate a Kabul: Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista, e Barbara Schiavulli, direttrice Radio Bullets. La conduzione sarà di Pietro Del Soldà, Rai Radio 3.

Sabato 30 ottobre, dopo gli interventi in mattinata dei docenti universitari Luca Scucciamarra e Telmo Pievani, con la moderazione del giornalista di Report Stefano Lamorgese, il pomeriggio sarà dedicato al panel Oltre la notte, testimoni del nostro tempo: dalle 16 alle 17, Cecilia Strada di Resq People e Nello Scavo di Avvenire incontrano i finalisti del premio. Le loro cinque inchieste saranno poi presentate dai finalisti e dai loro tutor.

La serata di premiazione finale sarà all’Ogr Torino: insieme al riconoscimenti per le inchieste finaliste, saranno consegnati il premio Baffo Rosso a Sigfrido Ranucci e il riconoscimento Testimone del premio Roberto Morrione a Cecilia Strada.

La partecipazione agli incontri è gratuita, su prenotazione, chiamando il numero 011 8904401 o scrivendo a info@circololettori.it. Gli eventi saranno anche trasmessi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del premio Morrione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito web del Premio Roberto Morrione.

