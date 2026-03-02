Prima gli italiani! Il Giornale taglia Luttwak e Pompeo

true false

La cura Cerno-Angelucci prende forma al Giornale. Il neodirettore del quotidiano fondato da Indro Montanelli taglia commenti ed editorialisti. La prima testa che cade è quella del politologo Giovanni Orsina, che molla il Giornale e riabbraccia La Stampa. Un divorzio che era nell’aria. Ma la sforbiciata di Cerno colpisce altre due firme pesanti dell’era Sallusti: l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo (nella foto), e lo stratega militare (volto noto dei talk italiani) Edward Lutt