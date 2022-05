La fine giudiziaria di Aemilia non coincide con il tramonto della ‘ndrangheta nella regione. Altri processi sono in corso, il più importante è l’appello in cui è imputato Giuseppe Caruso (Fratelli d’Italia), ex presidente del consiglio comunale di Piacenza, condannato in primo grado a 20 anni insieme al figlio del boss Grande Aracri. Le nuove leve, inoltre, sono operative su tutto il territorio: sfruttano le relazioni finora rimaste fuori dal mirino dell’antimafia.