Inizia oggi il processo relativo all'inchiesta sui tamponi della Lazio. Il presidente Claudio Lotito, insieme ai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, si è connesso in videoconferenza dallo studio del suo legale Gian Michele Gentile. Da lì, ha ascoltato la richiesta della procura Figc davanti al Tribunale nazionale federale: 200mila euro di multa alla società, 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Lotito e 16 mesi a Rodia e Pulcini. La procura, dunque, non ha chiesto alcuna penalizzazione in classifica per i biancocelesti.

L'inchiesta è stata condotta dalla procura Figc guidata da Giuseppe Chiné, che accusa la società romana di non avere applicato adeguatamente i protocolli Covid-19, oltre a non avere informato tempestivamente le Asl competenti delle positività dei giocatori e non avere, dunque, disposto un adeguato isolamento dei casi. A firmare la sentenza di primo grado sarà il giudice Cesare Mastrocola, presidente del tribunale federale. Qualora non arrivasse un verdetto dovrà essere fissata una seconda udienza. Al processo, ha chiesto di partecipare anche il Torino, squadra che ha affrontato la Lazio in campo nel periodo indagato, in una sfida a cui ha preso parte Ciro Immobile, positivo in quel momento.

