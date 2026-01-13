Sentenze e scenari

La santa alleanza tra mafia, camorra e ‘ndrangheta nella Milano dei grattacieli: perché i clan sono la nostra Hydra secolare

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
13 gennaio 2026 • 17:29Aggiornato, 13 gennaio 2026 • 18:42

Ora siamo tornati ai giorni del mutismo. A quei giorni grigi come le zone in cui proliferano patti occulti tra clan, politica e finanza. Ecco perché la sentenza del tribunale di Milano sul processo Hydra è a suo modo storica, seppure ignorata

C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui i nomi in codice dati alle indagini dalla polizia giudiziaria erano diventati il capro espiatorio della malagiustizia. L’origine di ogni disfunzione fondata sulla spettacolarizzazione. A tal punto da limitarne l’uso con la riforma durante il governo Draghi e firmata da Marta Cartabia. E mentre fini giuristi e opinionisti tuttologi dibattevano sul senso profondo di questa consuetudine investigativa, i poteri criminali avanzavano nell’indifferenza gen

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian

Classe ’82. È il vicedirettore di Domani. Prima è stato inviato de L’Espresso, ha scritto per Repubblica e ha iniziato da cronista alla Gazzetta di Modena. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE