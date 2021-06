Una vera e propria bomba è quella sganciata sopra la procura di Milano 24 ore dopo l'arrivo delle motivazioni della sentenza Eni – Shell Nigeria, nella quale i vertici della multinazionale energetica italiana erano indagati, ed infine assolti, per corruzione internazionale per l'acquisizione dei diritti di esplorazione del campo offshore Opl 245.

La procura di Brescia ha, infatti, iscritto nel registro degli indagati i pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, che hanno condotto le indagini per quei fatti. Il reato ipotizzato dai magistrati bresciani, a quanto di apprende, è quello di rifiuto di atti di ufficio in relazione al processo per i fatti nigeriani.

L’iscrizione nel registro degli indagati dei due pm risalirebbe a una decina di giorni fa ma la notizia è emersa solo dopo l'arrivo delle motivazioni. L’iscrizione sarebbe da far risalire agli esiti dell'interrogatorio, davanti ai pm di Brescia, del sostituto procuratore milanese Paolo Storari, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla consegna dei verbali di Piero Amara al membro del Csm Piercamillo Davigo.

Quei verbali sono stati riempiti da tra fine 2019 e inizio del 2020 all'interno dell'inchiesta nata sul presunto complotto ai danni della procura di Milano che indagava su Eni.

