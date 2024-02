L’academy si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024. Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico della Prm Academy, mentre sarà cura dei partecipanti farsi carico dei costi di trasferta per raggiungere Foggia

È stato prorogato fino al 28 febbraio il bando della Prm academy, la scuola di giornalismo investigativo riservata agli under 30 che si terrà a Foggia dal 9 all'11 maggio.

È promossa dall'associazione Amici di Roberto Morrione, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consulta per la legalità della Provincia di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia.

Tra i docenti dell’Academy ci saranno anche giornalisti d’inchiesta di indiscussa esperienza, che hanno fatto parte della storia del Premio Roberto Morrione, tra cui Giovanni Tizian, giornalista di Domani.

Il programma

Con l’appuntamento del 2024 Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è arrivato alla sua tredicesima edizione. Durante questi anni, tramite un bando di concorso che seleziona progetti di inchiesta, oltre cento giornalisti e giornaliste sono stati guidati nella realizzazione di 47 inchieste, alcune delle quali hanno portato alla luce vicende sconosciute in Italia e in Europa, sollecitando l’attenzione delle istituzioni, delle forze dell’Ordine e della società civile.

I docenti della Prm academy saranno 15 giornaliste e giornalisti. È una scuola di formazione residenziale intensiva rivolta ai giornalisti under 30 che si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024. Il punto di partenza del corso sono proprio le inchieste realizzate del Premio Morrione, che diventeranno casi studio.

L’Academy prevede tre giorni consecutivi di lezioni, laboratori con lo studio e la visione delle inchieste realizzate, attività di gruppo e momenti di confronto. Sarà indispensabile raggiungere Foggia l’8 maggio, la sera precedente l’inizio delle lezioni e ripartire il 12 maggio, giorno successivo al termine delle lezioni.

Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico della Prm Academy, mentre sarà cura dei partecipanti farsi carico dei costi di trasferta per raggiungere Foggia.

A CHI È RIVOLTA E COME CANDIDARSI

La PRM Academy è rivolta ai giovani under 30 (nati dopo il 31.12.1993) senza distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza. Per la candidatura, da inviare entro il 28 febbraio 2024, è necessario compilare il modulo presente sul sito Premio Morrione. È indispensabile fornire un CV e un video (massimo di 3’) di presentazione individuale che motivi le ragioni e le aspirazioni per partecipare all’Academy.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Tra le candidature saranno selezionati 22 giovani, di cui almeno 5 con residenza in Puglia, che comporranno la classe dell’Academy da una commissione composta da rappresentati del Premio Roberto Morrione e della Consulta provinciale per la legalità di Foggia. La commissione potrà contattare i singoli candidati per colloqui individuali là dove lo ritenga opportuno. La selezione della classe verrà comunicata ai partecipanti entro il 21 marzo 2024.

© Riproduzione riservata