Il sindaco, Riccardo Gullo, ha ridotto gli orari di apertura al pubblico dei locali che vendono cibo e bevande e dell’attività di intrattenimento musicale per strada, impedendo di fatto la movida nelle isole per tutta l’estate

«Sono tutti così ostili, perché sono tutti così ostili?». Questo diceva il sindaco di Stromboli, parlando dei suoi concittadini, nel film Caro Diario di Nanni Moretti del 1993. Le parole potrebbero essere ripetute però dal vero sindaco di Stromboli anche oggi, dato il corteo che si è appena svolto sull’isola per protestare contro la nuova ordinanza. Ma in questo caso la realtà è diametralmente opposta alla fantasia.

Nel film Antonio Neiwiller interpretava un sindaco visionario e megalomane, propositore dei progetti più assurdi, le cui aspirazioni venivano sempre frustrate dagli isolani che «non collaboravano». Riccardo Gullo, l’attuale sindaco di sei delle sette isole Eolie – Salina ha un sindaco a parte – è invece ostacolato per il motivo opposto.

Gullo vuole ridimensionare la movida sulle isole. Nella nuova ordinanza il sindaco ha regolamentato gli orari pubblici di locali e degli intrattenimenti musicali e danzanti.

LAPRESSE

L’ordinanza prevede la chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande entro l’01.00 a luglio, ed entro le 02.00 per tutto agosto. In questo mese è inoltre consentita l’attività di intrattenimenti musicali solo dal mercoledì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno dopo e senza l’ausilio di impianti elettroacustici, che invece possono essere utilizzati all’interno dei locali, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall’esterno.

La nuova ordinanza è contestata in quasi tutte le Eolie, ma la protesta parte da Stromboli dove isolani e vacanzieri hanno organizzato un corteo per manifestare il loro dissenso sui nuovi orari. Come dimostra un video diffuso dal giornale di Sicilia, i manifestanti hanno deciso di rispondere all’ordinanza facendo più rumore possibile.

