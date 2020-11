Nove persone sono state arrestate misure per la rivolta esplosa a Rebibbia il 7 marzo scorso, e andata avanti per due giorni, in merito alla quale era già stata chiusa un'indagine a carico di 55 persone. I detenuti arrestati, di età compresa tra i 23 e i 41 anni, sono accusati a vario titolo di reati che vanno dalla devastazione e saccheggio, alle lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. A inizio marzo in diverse carceri italiane erano scoppiate rivolte contro le restrizioni imposte nei penitenziari a causa dell’emergenza Covid-19. Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a seguito delle proteste, come documentato da Domani, trecento agenti avevano pestato i detenuti.

© Riproduzione riservata