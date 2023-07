Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Roma, dopo l’apertura del fascicolo di inchiesta per omicidio colposo sulla morte del giornalista e autore televisivo Andrea Purgatori.

A quanto apprende Domani, uno dei due indagati è il medico Giancarlo Gualdi colui che, secondo quanto scritto nell’esposto presentato dagli avvocati che assistono i famigliari di Purgatori, ha diagnosticato il tumore al polmone con metastasi diffuse agli organi vicini al cervello al giornalista. L’altro indagato sarebbe un tecnico.

Entrambi operano in una clinica privata di cura della capitale, ora gli inquirenti vogliono capire se la diagnosi e le conseguenti cure siano state corrette e adeguate. Si attendono anche gli esami dell’autopsia che è stata disposta ieri dai pm romani. Le indagini sono affidate al procuratore Giorgio Orano e sono coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.

Intanto, gli inquirenti stanno analizzando anche tutte le cartelle cliniche di Purgatori che è stato in cura sia in cliniche private che in strutture pubbliche dal 24 aprile scorso fino al 19 luglio, giorno in cui i famigliari hanno annunciato la sua morte.

© Riproduzione riservata