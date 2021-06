Questa settimana una ragazza di 18 è stata ricoverata per trombosi pochi giorni dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca in Liguria. Un caso che impone una «riflessione» sull’utilizzo di questo vaccino, ha detto oggi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità.

Con l’attuale circolazione del coronavirus, infatti, vaccinare chi ha meno di 30 anni con AstraZeneca può portare a rischi maggiori di quelli evitati grazie al vaccino. L’Aifa continua a raccomandare il suo utilizzo soltanto per gli over 60. Ma con i più anziani che spesso rifiutano AstraZeneca e le scorte che si accumulano sempre di più, diverse regioni hanno iniziato a utilizzarlo in maniera crescente proprio per i più giovani, la categoria più a rischio e che ne ottiene i minori benefici.

